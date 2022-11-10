كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة التشاجر بسبب لهو الأطفال بمدينة السلام، التي نتج عنها وفاة أحد أطرافها.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها القبض على الطرفين، وصدور أمر اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة بعرض المتهمين على النيابة العامة .

بدأت الواقعة بتلقي المقدم محمد أشرف، رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثان، بمديرية أمن القاهرة، بلاغاً بنشوب مشاجرة في دائرة القسم، وعلى الفور وجه اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية في القاهرة بسرعة الانتقال.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول 3 أشخاص ، وبين سيدتين لهما معلومات جنائية" ونجل إحداهما جميعهم مقيمون بمحل البلاغ، وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات حول لهو الأطفال ، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول، أمكن السيطرة على الموقف وضبط طرفى المشاجرة.

وأثناء اصطحاب المتهمين إلى ديوان القسم، شعر أحد أفراد الطرف الأول بحالة إعياء شديدة؛ فتم نقله لأحد المستشفيات، وتوفى أثناء إسعافه نتيجة توقف بعضلة القلب، حيث تبين أنه كان يعانى من ضعف مزمن بالقلب.

بسؤال كلٍ من الطرفين أيدوا ما سبق، واتهم الطرف الأول السيدتين بالتسبب فى وفاة المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.