الخارجية الكندية تحذر رجال الأعمال من القيام بمشروعات في الصين

حذرت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم الأربعاء، رجال الأعمل الكنديين من القيام بمشروعات في الصين، مشيرة إلى أنهم يجب عليهم التفكير في "المخاطر الجيوسياسية" لممارسة الأعمال التجارية في الصين وسط توقعات متزايدة لإعادة ضبط السياسة التي أكدت أنها ستأتي "في غضون شهر".

وخلال حديثها بجامعة تورنتو، وضعت جولي تعهدا بتغيير السياسة الكندية تجاه البلاد، وقالت جولي: "ما أود أن أقوله للكنديين الذين يمارسون الأعمال التجارية في الصين ومعها: يجب أن تكون واضح البصر".

وأضافت أن "القرارات التي تتخذها بصفتك رجال أعمال هي ملكك أنت. بصفتي أكبر دبلوماسية في كندا، تتمثل مهمتي في إخبارك أن هناك مخاطر جيوسياسية مرتبطة بممارسة الأعمال التجارية مع البلد ".

وخلال كلمتها، عرضت جولي بالتفصيل خطط كندا لتعميق علاقاتها بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ - واتخاذ نهج أكثر صرامة تجاه التهديدات الناشئة من هذا الجزء من العالم. وقالت إن استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ "الممولة بالكامل"، "سيتم إطلاقها في غضون شهر".

يأتي هذا الإعلان في أعقاب تقرير من شبكة جلوبال نيوز عن حملة تدخل أجنبي يُزعم أن الصين تشنها في كندا.

وذكرت جلوبال نيوز، الاثنين الماضي، أن مسؤولي المخابرات الكندية حذروا رئيس الوزراء جستن ترودو من أن الصين تستهدف كندا بحملة واسعة من التدخل الأجنبي، بما في ذلك تمويل شبكة سرية من 11 مرشحًا فيدراليًا على الأقل خاضوا انتخابات 2019.

وفي حديثها اليوم الأربعاء، أكدت جولي للكنديين أن الحكومة "ستفعل المزيد لمعالجة التدخل الأجنبي". وقالت "لن ندع أي ممثل أجنبي يتدخل في ديمقراطيتنا." وأضافت جولي أن كندا بحاجة إلى معالجة النفوذ الأجنبي في الداخل وفي "المجال الرقمي".

وكجزء من هذا الجهد، قالت إن الحكومة ستستثمر في "تعميق فهمنا لكيفية تفكير الصين وعملها وخططها. وكيف تمارس نفوذها في المنطقة وحول العالم ".