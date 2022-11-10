صحيفة أمريكية تتوقع إجراء جولة إعادة على مقعد الشيوخ بولاية جورجيا الأمريكية 6 ديسمبر

أفادت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن المنافسة على مقعد مجلس الشيوخ بولاية جورجيا قد تشهد انتخابات إعادة يوم 6 ديسمبر المقبل.

وذكرت الصحيفة أن السيناتور الديمقراطي رافائيل وارنوك والمرشح الجمهوري هيرشيل ووكر المدعوم من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم يتمكنا من حصد أغلبية الأصوات في ولاية تعد تاريخيا معقلا للجمهوريين.

وتقدم وارنوك بصورة طفيفة بحصوله على 49% من إجمالي عدد الأصوات، بعد فرز معظم الأصوات، لكن قانون الولاية يقتضي إعادة الاقتراع إذا لم يحقق أي مرشح 50% كاملة من أصوات الناخبين.

وسعى ووكر خلال حملته اتهام السيناتور وارنوك بأنه مجرد ختم لسياسات الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفي المقابل وصل وارنوك منافسه الجمهوري بأنه قليل الخبرة كمرشح للمرة الأولى وبأن تاريخه الشخصي مثير للجدل، بما لا يجعله مؤهلا لعضوية الكونجرس.