توج محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بلقب جائزة شهر أكتوبر في نادي ليفربول، والذي يتم منحه عبر التصويت الجماهيري على موقع النادي.

وقال محمد صلاح في تصريحات للموقع الرسمي للنادي بعد استلامه الجائزة:«من الجيد الفوز بهذه الجائزة، ولكن كما قلت عدة مرات من قبل الشيء الأكثر أهمية هو مساعدة الفريق في الفوز بالمباريات».

وأضاف نجم ليفربول في تصريحاته قائلًا: «فزنا ببعض المباريات ولقد كان وقتًا جيدًا بالنسبة لنا ونأمل في الاستمرار على هذا المنوال الذي كان في شهر أكتوبر».

وواصل نجم الريدز حديثه قائلًا: «أشعر بحب الجماهير أنا هنا منذ 7 سنوات، وأشعر بذلك دائمًا».

وأضاف صلاح: «أنا شخص سعيد، سعيد دائما، أحاول مساعدة اللاعبين الأصغر سنًا في اللعبة وخارج الملعب، أحاول فقط أن ألعب لعبتي وأن أكون قدوة للاعبين، لدينا عدد قليل من اللاعبين الشباب، لدينا لاعبون يتأقلمون بشكل جيد مع الفريق».

وأتم الفرعون حديثه قائلُا: «علينا فقط أن نستمر، إنها فترة مكثفة حقًا وأنا متأكد من أن المدرب سيقوم بالكثير من التناوب، يجب على الجميع أن يكونوا مستعدين لتقديم أداء على أعلى مستوى».

وتألق محمد صلاح مع فريقه ليفربول في شهر أكتوبر بعد خوضه 5 مباريات مع الفريق قاده في الفوز بأربعة مباريات والتعادل في لقاء أمام برايتون، مسجلًا 6 أهداف في تلك المباريات.

وتعد هذه المرة الثانية التي يحصل فيها محمد صلاح على لقب أفضل لاعب في الشهر مع ليفربول، وذلك بعدما فاز في الشهر الماضي، في حين كان المجري دومينيك سوبوسلاي هو من حصد الجائزة في شهر أغسطس.