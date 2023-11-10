قال محمد بركات لاعب الأهلي السابق، إن الفريق الأحمر بعيد عن مستواه الطبيعي في الفترة الأخيرة ولم يقدم الأداء المنتظر، رغم الانتصار في آخر مباراتين بالدوري أمام المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا.

وأضاف بركات في تصريحات تليفزيونية، أن الأفضل الحديث عن أي أمور سلبية تخص الفريق وهو يحقق الانتصارات لتصحيحها سريعاً.

وتابع:" الأهلي عليه أن يستغل فترة التوقف لتصحيح بعض الأخطاء والعودة لمستواه سريعاً، والحقيقة أن الأهلي كان محظوظاً في لقاء سيراميكا كليوباترا بالدوري بواقعة طرد رجب نبيل".

وأشار إلى أن كريم الدبيس لاعب الأهلي يكافح بقوة لتعويض علي معلول وغيابه في الفترة الماضية بسبب الإصابة.