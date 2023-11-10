 بركات: الأهلي بعيد عن مستواه.. والدبيس يكافح لتعويض معلول - بوابة الشروق
الجمعة 10 نوفمبر 2023 5:20 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

بركات: الأهلي بعيد عن مستواه.. والدبيس يكافح لتعويض معلول

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 10 نوفمبر 2023 - 4:55 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 نوفمبر 2023 - 4:55 ص

قال محمد بركات لاعب الأهلي السابق، إن الفريق الأحمر بعيد عن مستواه الطبيعي في الفترة الأخيرة ولم يقدم الأداء المنتظر، رغم الانتصار في آخر مباراتين بالدوري أمام المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا.

وأضاف بركات في تصريحات تليفزيونية، أن الأفضل الحديث عن أي أمور سلبية تخص الفريق وهو يحقق الانتصارات لتصحيحها سريعاً.

وتابع:" الأهلي عليه أن يستغل فترة التوقف لتصحيح بعض الأخطاء والعودة لمستواه سريعاً، والحقيقة أن الأهلي كان محظوظاً في لقاء سيراميكا كليوباترا بالدوري بواقعة طرد رجب نبيل".

وأشار إلى أن كريم الدبيس لاعب الأهلي يكافح بقوة لتعويض علي معلول وغيابه في الفترة الماضية بسبب الإصابة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك