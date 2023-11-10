البرلمان الأوروبي يوافق على قانون لإصلاح البيئات الطبيعية

وافق البرلمان الأوروبي يوم الخميس على قانون مثير للجدل لإعادة البيئات المتدهورة إلى حالتها الطبيعية.

وبموجب القانون فإنه من المقرر إعادة تشجير المزيد من الغابات، وإعادة ترطيب المستنقعات، وإعادة الأنهار إلى حالتها الطبيعية لتتدفق بحرية.

وتوصل مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في وقت متأخر من يوم الخميس بشأن مشروع الحفاظ على الطبيعة الذي جرت مناقشته بشكل مكثف.

ويهدف "قانون إصلاح الطبيعة في الاتحاد الأوروبي" إلى تحديد هدف للتكتل لإصلاح ما لا يقل عن 20% من المناطق البرية والبحرية داخل التكتل بحلول عام 2030 وجميع النظم البيئية التي تحتاج إلى إصلاح بحلول عام 2050.

ووفقا لأرقام الاتحاد الأوروبي، فإن حوالي 80% من الموائل في الاتحاد الأوروبي في حالة سيئة. بالإضافة إلى ذلك، فإن 10% من أنواع النحل والفراشات مهددة بالانقراض، و70% من التربة في حالة غير صحية.

وقد سبق القانون نزاعا حادا، ويرجع ذلك جزئيا إلى المخاوف من فرض قيود شديدة على المزارعين. وكان "حزب الشعب الأوروبي" المحافظ على وجه الخصوص يعارض الخطة بشدة وحاول تجميدها بالكامل.

ومع ذلك، لم يحصل اقتراح رفض القانون على الأغلبية في البرلمان في الصيف. وتحت ضغط من حزب الشعب الأوروبي، تم تخفيف العديد من المتطلبات.

وبموجب التسوية التي تم التفاوض عليها ، لن يكون المزارعون ملزمين بإتاحة نسبة معينة من أراضيهم لاتخاذ تدابير صديقة للبيئة في المستقبل، وهو ما كان المزارعون يخشون حدوثه.

ولا يزال القانون بحاجة إلى موافقة رسمية من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، والذي هو في المعتاد إجراء شكلي.