حملة عبد السند يمامة: عمرو موسى ومصطفى الفقي وخبراء ذرة شاركوا بإعداد البرنامج الانتخابي

قال عيد هيكل، المنسق العام للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن القضية الاقتصادية تقع على رأس أولويات البرنامج الانتخابي، لا سيما في ظل الحالة المعيشية الراهنة.



وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية دينا الوكيل، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، أن البرنامج الانتخابي يطرح حلولا جذرية للازمة الاقتصادية، وإضافة إلى مشاكل التعليم، منوها في الوقت ذاته أن حزب الوفد يرى ضرورة إلغاء اتفاقية إعلان مبادئ وثيقة سد النهضة في ظل ما يمثله سد النهضة من خطر على موارد الدولة من المياه.



وتابع أن البرنامج الانتخابي يتضامن كليا مع الموقف السياسي المصري الراهن إزاء القضية الفلسطينية في مواجهة العدوان الصهيوني وجرائم الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، معقبا: «البرنامج الانتخابي لحزب الوفد لديه حلول جذرية لكل المشاكل التي تمر بها الدولة».



وأشار إلى وضع البرنامج الانتخابي بواسطة مجموعة كبيرة من ذوي الخبرات في مختلف المجالات، قائلا: «حزب الوفد يملك عظماء في الاقتصاد ودكاترة في السياسية والقانون، ودكاترة في الذرة، ومجموعة كبيرة من الشخصيات اجتمعت على إعداد البرنامج على رأسها السيد عمرو موسى والدكتور مصطفى الفقي».



وتابع: «حزب الوفد يدخل هذه المعركة ليس ضيفا شرفيا بل منافسا، ونحن نرى أن المنافسة الحقيقة على مقعد الرئاسة ستكون بين الرئيس السيسي والدكتور عبد السند يمامة».