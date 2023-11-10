المقاومة الإسلامية في العراق تكثف عملياتها ضد القوات الأمريكية بقاعدتي عين الأسد وحرير

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أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الخميس، تنفيذ 4 عمليات قصف استهدفت قواعد عسكرية عراقية تضم قوات أمريكية في محافظتي الأنبار وأربيل في العراق.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق نشر على موقع الإعلام الحربي التابع للمقاومة أن مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق استهدفوا قاعدة الاحتلال الأمريكي عين الأسد، في محافظة الأنبار غربي العراق بثلاث عمليات منفصلة وبأسلحة مختلفة، أصابت أهدافها بشكل مباشر.

فيما نفذت المقاومة ضربة جديدة هي الثانية هذا اليوم استهدفت قاعدة حرير التي تضم قوات أمريكية في محيط مطار أربيل بطائرتين مسيرتين، وأصابتا أهدافهما بشكل مباشر.

وبحسب بيانات للمقاومة الإسلامية في العراق فإن المقاومة نفذت منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت قواعد عسكرية عراقية وسورية تضم قوات أمريكية بلغت نحو 50 عملية استهداف بينها عمليات طالت إيلات داخل دولة الاحتلال.