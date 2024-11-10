افتتاح معرض العمران وحكمة الحضارة في قاعات بيكاسو إيست

افتتح بجاليري بيكاسو إيست في التجمع الخامس، معرضا جديدا تحت عنوان: "العمران وحكمة الحضارة"، مساء أمس السبت، بحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين، ومنهم السفير مختار عمر كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي، والدكتور إبراهيم غزالة أستاذ فن التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا.

ويأتي المعرض، الذي تشتضيفه قاعات بيكاسو إيست بمناسبة المنتدي الحضري العالمي، بدورته الثانية عشر، الذي انعقد بالقاهرة، في الفترة ما بين 4 إلى 8 نوفمبر الجاري، وتعكس لوحاته المشاركة جمالية الفكر والحكمة في تاريخ مصر العريق، ويشارك فيه أعمال مجموعة من الفنانين المؤثرين في الحركة التشكيلية، ومنهم الراحلة جاذبيه سري، وسيد سعد الدين، وحسن عبدالفتاح، وجرجيس لطفي، وأحمد شيحا، وعادل ثروت، وإبراهيم غزالة، وفتحي عفيفي، ومحمود مرعي، ونجم الدين، ومهى وإبراهيم، وأحمد أسامة.

وقال السفير مختار عمر، إن معرض العمران وحكمة الحضارة، يواكب الحدث العالمي للمنتدي الحضري العالمي، الذي انعقد خلال الأيام الماضية، كما أن اللوحات الفنية توجه رسالة الحفاظ علي العمران وتنميته بشكل متحضر، فاللوحات الفنية دائما تقدم رسائل ذات تأثير كبير في المجتمع.

واضاف: "يُعد هذا المعرض انعكاسًا للحوارات وجلسات المؤتمر التي تناولت الأسس الحضارية للعمران، ودور مصر التاريخي في تشكيل وعي الحضارة، ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على العلاقة بين العمران والضمير البشري، حيث يشير إلى أن العمران هو ثمرة الضمير الإنساني، وأن فجر العمران في مصر تزامن مع فجر الضمير الحضاري؛ مما يعكس الدور الريادي لمصر في مسيرة الحضارة الإنسانية، كما يعد هذا المعرض نقطة التقاء بين الفن والعلم، بين الماضي والحاضر؛ ليقدم رؤية مبدعة لمستقبل الحضارة الإنسانية".