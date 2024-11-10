يستقبل مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، العرض المسرحي "حفل التأبين" دراماتورج، وإخراج مايكل رفلة، في السابعة مساء الخميس والجمعة المقبلين.

والعرض يناقش معاناة الممثل الداخلية وما يشعر به من آلام وأنه صاحب الكل ولكنه وحيد، ويناقش العرض مفهوم التمثيل، ويثير قضية هل هناك عدل في هذه اللعبة الفنية؟ أم أن الرابح فيها خاسر؟!.

والعرض المسرحي "حفل التأبين" عن مسرحية "أغنية البجعة الأخيرة" للمؤلف العالمي أنطوان تشيخوف، ودراماتورج وإخراج مايكل رفلة.

ويشارك في بطولة العرض محمد الأباصيري، ونور صالح، وأحلام الرفاعي، وديكور وملابس سماح نبيل، وتصميم الإضاءة لوليد درويش، ومكياج روان علاء، وكيروجراف إبراهيم كابو، وإعداد موسيقي لمصطفى مجدي، وتنفيذ موسيقي محمد شادي، ومكساج صوت حامد حسن، وتصميم بوستر، ودعاية حسام حافظ، ومخرجان منفذان أحمد شريف ونيللي فايز.