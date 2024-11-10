قُتِلَ شخص وأصيب 6 آخرون، خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء وقعت أمام إحدى قاعات الأفراح غربي الإسكندرية، وذلك بسبب معاكسة شابين لسيدتين، وتم ضبط طرفي المشاجرة وعددهم 14 شخصا.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة، أسفرت عن مقتل وإصابة عدة أشخاص، وذلك أمام مجمع لقاعات الأفراح كائن في منطقة المكس.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، رفقة سيارات الإسعاف، تبين حدوث مشاجرة بين شخص، عاطل "فارق الحياة" إثر إصابته بجرح طعني، وزوجته، وعاطل، مصاب بجروح متفرقة، وخطيبته، و4 آخرين، وبين 7 أشخاص، 4 منهم مصابين بجروح وكسور متفرقة في الجسم، حيث تعدوا على بعضهم البعض بالأسلحة البيضاء، محدثين ما بهم من إصابات.

وجاء بالتحريات الأولية أن سبب المشاجرة، معاكسة 2 من الطرف الثاني، مقيمين في نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة، لسيدتين من الطرف الأول، مقيمين في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية، وتسبب أحدهما في إحداث الإصابة التي أدت إلى مقتل شخص من الطرف الأول، وذلك عقب خروج الطرفين من قاعة الأفراح.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط طرفي المشاجرة، وتحريز 4 قطع سلاح أبيض كانت بحوزتهم، وتحرر محضر إداري بالواقعة، ونقل الجثة إلى المشرحة؛ تحت تصرف النيابة العامة والتي تباشر التحقيق.