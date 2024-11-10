روما يخسر أمام بولونيا في الدوري الإيطالي

واصل فريق روما عروضه المتواضعة وتلقى الخسارة الخامسة له هذا الموسم في الدوري الإيطالي، وذلك على أرضه أمام ضيفه بولونيا 3/2، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 12 من المسابقة.

وتقدم بولونيا عن طريق سانتياجو كاسترو في الدقيقة 25، قبل أن يدرك ستيفن الشعراوي التعادل لروما في الدقيقة 63.

ولم يهنأ روما بالتعادل طويلا، حيث نجح بولونيا في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 66 عن طريق ريكاردو أورسوليني، فيما أضاف زميله جاسبر كارلسون الهدف الثالث في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة 82 سجل الشعراوي هدفه الثاني الشخصي والثاني لروما.

وتجمد رصيد روما عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما رفع بولونيا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن.