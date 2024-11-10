 الأهلي يشارك في اجتماع فيفا لبطولة إنتركونتيننتال - بوابة الشروق
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الأهلي يشارك في اجتماع فيفا لبطولة إنتركونتيننتال

محمود باهي
نشر في: الأحد 10 نوفمبر 2024 - 5:05 م | آخر تحديث: الأحد 10 نوفمبر 2024 - 5:12 م

يشارك الأهلي في الاجتماع التنسيقي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» المقرر عقده في قطر ‏يوم 13 من الشهر الجاري، والخاص بمباراتي نصف نهائي ونهائي بطولة كأس القارات ‏‏«إنتركونتيننتال».‏

يتوجه سمير عدلي المدير الإداري إلى قطر غدًا، لحضور اجتماع «فيفا»، ممثلًا ‏عن النادي.‏

كان الأهلي قد توج بكأس «إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ» بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثة ‏أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.‏

يلعب الأهلي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل كوبا ليبرتادوريس على كأس التحدي في ‏قطر، ويتأهل الفائز لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال».


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