قدرت شبكة NBC NEWS الأمريكية إجمالي الإنفاق على الإعلانات السياسية في الانتخابات الأمريكية للعام 2024 إلى رقم قياسي جديد بلغ نحو 11 مليار دولار، في زيادة كبيرة عن 9 مليارات دولار تم إنفاقها في انتخابات عام 2020.



وقالت الشبكة في تقرير نقله – موقع الشرق- أن الحصة الأكبر من الإنفاق كانت من نصيب السباق الرئاسي، الذي أنفق فيه الديمقراطيون أكثر من الجمهوريين، رغم خسارتهم، كما أن رقم الإنفاق الإجمالي يتماشى مع توقعات شركة AdImpact في عام 2023، التي قالت إن العام 2024 سيشهد أكبر إنفاق إعلاني على الإطلاق.

وأنفقت حملة المرشحة الديمقراطية الخاسرة كامالا هاريس، أكثر من 880 مليون دولار منذ بداية عام 2023، بما في ذلك الفترة التي كان جو بايدن مرشحاً فيها عن الحزب الديمقراطي، بالإضافة إلى نفقات لجان جمع التبرعات المرتبطة بالحملة واللجنة الوطنية الديمقراطية، فيما أنفقت حملة ترامب، بما في ذلك نفقات حملته واللجنة الوطنية للحزب ولجان جمع التبرعات التابعة لها، حوالي 425 مليون دولار على الإعلانات.

وشهدت الحملات الانتخابية المتعلقة بسباقات مجلس الشيوخ، الذي سيسيطر عليه الجمهوريون بداية العام 2025، إنفاق حوالي 2.6 مليار دولار، منها 1.4 مليار دولار من قبل المرشحين الديمقراطيين والمجموعات المؤيدة لهم، و1.2 مليار دولار من المرشحين الجمهوريين والمجموعات المؤيدة لهم.

يذكر أن سباق مجلس الشيوخ في ولاية أوهايو، الذي فاز به الجمهوري بيرني مورينو، هو الأكثر كلفة من حيث الإنفاق على الإعلانات، إذ أنفق 538 مليون دولار من قبل حملته والمجموعات الخارجية المؤيدة لها.