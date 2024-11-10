سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجل عمر مرموش مهاجم منتخبنا الوطني، هدفا خلال مواجهة فريقه آينتراخت فرانكفورت وشتوتجارت المقامة حاليًا، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني «بوندسيلجا».

وتشير نتيجة مباراة فرانكفورت وشتوتجارت بعد مرور 65 دقيقة إلى تقدم الاول بثلاثية نظيفة، في المباراة المقامة على ملعب «إم إتش بي»، في الدوري الألماني.

وأحرز مرموش الهدف الثالث لفرانكفورت في شباك شتوتجارت عند الدقيقة 62 من ركلة حرة مباشرة، ليؤكد تفوق الضيوف خلال المباراة المقامة حاليًا في مسابقة الدوري الألماني.

وتُعد هذه المباراة الثالثة على التوالي التي يتمكن فيها مرموش من تسجيل هدفا لفريقه فرانكفورت من ركلة حرة مباشرة.