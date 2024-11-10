محافظ الدقهلية يقود حملة ليلية لإزالة الإشغالات في المنصورة

قاد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية حملة ليلية، اليوم الأحد، لإزالة الإشغالات بشارع بورسعيد، والشوارع المحيطة بحي غرب المنصورة.

ووجه محافظ الدقهلية، رئيس حي غرب بإزالة كل الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام وأرصفة المشاة التي تتسبب في الاختناقات المرورية، وتعوق حركة السير وتشوه المظهر الحضاري للشوارع الرئيسية والفرعية، والميادين العامة.

وشدد المحافظ، خلال الجولة، على رئيس حي غرب ومدير الشبكة الوطنية، بمتابعة منع عودة الإشغالات مرة أخرى وإعادة الانضباط للشارع، وكذا تكثيف حملات المتابعة اليومية، وحظر انتظار السيارات في محاور الطرق والأماكن غير المخصصة للانتظار بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية لحي غرب وشرطة المرافق والمرور.