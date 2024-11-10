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شهداء وجرحى في غارات للاحتلال على عدة بلدات في لبنان

وفا
نشر في: الأحد 10 نوفمبر 2024 - 4:02 ص | آخر تحديث: الأحد 10 نوفمبر 2024 - 4:02 ص

استشهد 27 شخصا وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة بلدات في لبنان.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، باستشهاد خمسة أشخاص في غارة للاحتلال على بلدة حناوية قضاء صور، كما استشهد 10 أشخاص في بلدة الكنيسة و6 أشخاص في بلدة حدث بعلبك، في محافظة بعلبك الهرمل.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستشهاد 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين في غارات للاحتلال على بلدات دير قانون وراس العين وعين بعال في قضاء صور.

وذكرت وزارة الصحة أن غارات الاحتلال على لبنان، يوم أمس الجمعة، أسفرت عن استشهاد 19 شخصا و91 جريحا، ما رفع الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان في الثامن من أكتوبر 2023، إلى 3136 شهيدا و13979 جريحا.


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