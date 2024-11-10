الصحة اللبنانية: 12 شهيدا بينهم 3 أطفال في غارة للعدو الإسرائيلي على بلدة علمات

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، باستشهاد 12 شخصًا، بينهم 3 أطفال، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة علمات في قضاء جبيل.

وقالت في بيان مقتضب عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن «غارة العدو الإسرائيلي على علمات في قضاء جبيل، أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 12 شخصًا، من بينهم ثلاثة أطفال».

12 شهيدا في حصيلة أولية للغارة على علمات قضاء جبيل



صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على علمات في قضاء جبيل أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد اثني عشر شخصا من بينهم ثلاثة أطفال. — Ministry of Public Health - Lebanon (@mophleb) November 10, 2024

وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة علمات في قضاء جبيل، صباح اليوم الأحد.

وتأتي هذه الغارة بعد أن صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاتها على قرى ومدن قضاءي صور وبنت جبيل، منذ ليل أمس وحتى صباح اليوم.

وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على بلدة دير قانون راس العين، الواقعة جنوب لبنان، إلى 17 شهيدا.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن الحصيلة «غير النهائية» للضحايا بلغت 17 شهيدًا، بعد انتشال جثمان الشهيد محمد مدني.

وتعرضت دير قانون راس العين لعدد من الغارات الإسرائيلية ليلًا، التي استهدفت عدة منازل في ساحة البلدة.

وعلى مسافة قريبة من دير قانون رأس العين، أغار الطيران الإسرائيلي على منزل في بلدة حناويه، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

وفي منطقة البقاع، ارتكبت إسرائيل مجزرتين، في كل من الكنيسة وحدث بعلبك.

وأعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في الكنيسة إلى 10، وحدث بعلبك إلى 6.