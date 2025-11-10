شهدت محافظة الجيزة، إقبالًا ملحوظًا من الناخبين في ختام اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب، أغلبهم من فئتي الشباب والنساء، وسط أجواء وطنية حرص خلالها المواطنون على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان.

وفي لجنة مدرسة محمد كريم الابتدائية المشتركة، شهدت الساعات الأخيرة إقبالًا كثيفًا من الشباب للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، وسط أجواء من الفرحة الوطنية على أنغام الأغاني الوطنية التي صدحت في محيط اللجنة الانتخابية.

كما حرصت الأحزاب السياسية منذ الساعات الأولى وحتى نهاية اليوم على مساعدة المواطنين في معرفة لجانهم الانتخابية، وسط حالة من الانضباط والتنظيم المروري والأمني الجيد لضمان سيولة الحركة وعدم حدوث أي تكدسات في محيط اللجان.

أما لجنة مدرسة الجيزة القومية، فقد شهدت هدوءًا نسبيًا من قبل الناخبين مع نهاية اليوم الأول، بعد أن شهدت إقبالًا كثيفًا في الساعات الأولى من فتح صناديق الاقتراع، من مختلف الفئات، سواء من الشباب أو النساء أو كبار السن.

وفي لجنة مدرسة الفاروق عمر بالجيزة، حرصت النساء على الحضور قبل ختام اليوم الأول من الانتخابات، بعدما شهدت اللجنة في الساعات الأولى من فتحها إقبالًا كبيرًا من الناخبين.

وكانت اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة قد فتحت أبوابها أمام الناخبين في اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 في تمام الساعة التاسعة صباحًا دون تأخير، للإدلاء بأصواتهم، على أن يستمر التصويت حتى التاسعة مساءً، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل اللجنة بالإدلاء بصوته.

وتضم محافظة الجيزة 12 دائرة انتخابية و775 لجنة اقتراع فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 6 ملايين و634 ألفًا و318 ناخبًا.

وبحسب الجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات، تُعد محافظة الجيزة ضمن محافظات المرحلة الأولى للاقتراع، والتي تشمل 14 محافظة، هي: الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد، الفيوم، الإسكندرية، مطروح، والبحيرة.