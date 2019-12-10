معهد جوته الثقافي الألماني: الثقافة الأوروبية هي ثقافة هجرة

حذر مدير معهد جوته الثقافي الألماني كلاوس-ديتر ليمان بشدة من الانغلاق في أوروبا.

وقال ليمان اليوم الثلاثاء بالعاصمة الألمانية برلين في إشارة إلى عملية التبادل الثقافي الواضحة في أوروبا على مر عقود: "الثقافة الأوروبية هي ثقافة هجرة.".

وأضاف بالنظر إلى التطورات الحاصلة في ألمانيا: "سيكون من المؤلم إذا استمر الانغلاق المتبادل والعداء ضد الأجانب والتلاعب والنزعات القومية... هذا التطور يواجهه معهد جوته بكل قوة".

يشار إلى أن معهد جوته الثقافي الألماني مختص بالسياسة الثقافية الدولية لألمانيا.

ويدعم معهد جوته بإجمالي 157 فرعا له في 98 دولة تعلم اللغة الألمانية والتعاون الثقافي ويقدم صورة عن ألمانيا على مستوى العالم.

وتم توفير نحو 270 مليون يورو من مخصصات وزارة الخارجية الألمانية لمعهد جوته للعام القادم من أجل تحقيق ذلك، كما أن هناك مخصصات أخرى للمعهد، فضلا عن أرباح المعهد بصفة خاصة من العمل في مجال تعليم اللغة الألمانية والتي بلغت العام الجاري نحو 140 مليون يورو.