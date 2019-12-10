عبدالحفيظ يكشف موعد عودة معلول ونيدفيد ومتولي

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كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، عن موعد عودة ثلاثي الفريق المصاب علي معلول وكريم نيدفيد ومحمود متولي.

وقال عبدالحفيظ أن علي معلول سيعود للتدريبات الجماعية مباشرة عقب مباراة وادي دجلة المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري العام.

وأشار مدير الكرة إلى أن الثنائي محمود متولي وكريم نيدفيد سيكون جاهز للمشاركة مع الأهلي خلال 10 أيام.

أما عن حمدي فتحي فقال:"نتواصل معه باستمرار، وحمدي أحد الهدايا التي جاءت إلى الأهلي ليس فنيا فقط وأيضا على المستوى الأخلاقي فهو لاعب يليق بالنادي الأهلي".

وأعرب عبدالحفيظ عن سعادته بمستوى الثلاثي المعار أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان وناصر ماهر خاصة بعد أدائهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب والتي توج بها منتخب مصر.