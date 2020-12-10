أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 1.1% ليسجل 111.2 نقطة مقابل 109.9 نقطة خلال شهر أكتوبر السابق عليه.

وأوضح الإحصاء في بيان اليوم الخميس، أن معدل التضخم على أساس سنوي سجل 6.3% مقارنة بـ 2.7% خلال شهر نوفمبر من عام 2019.

وأشار إلى أن أسعار الطعام والشراب ارتفعت خلال الشهر الماضي بنحو 3.2% لتبلغ 100.6 نقطة مقارنة بالشهر السابق عليه، وعلى أساس سنوى ارتفعت أسعار الطعام والشراب بنحو 4% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.

وبين الإحصاء أن معدل التضخم في الحضر ارتفع خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 0.8% مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه ليسجل 111.1 نقطة، وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم بنحو 5.7% مقارنة بشهر نوفمبر من عام 2019.

وفى الريف سجل معدل التضخم خلال الشهرى الماضي ارتفاعا بنحو 1.4% مقارنة بالشهر السابق عليه ليبلغ 111.3 نقطة، وعلى أساس سنوى بلغ 6.9% معدل التضخم نحو مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.