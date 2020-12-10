 تحالف الشرعية باليمن يدمر زورقين مفخخين حوثيين في البحر الأحمر - بوابة الشروق
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تحالف الشرعية باليمن يدمر زورقين مفخخين حوثيين في البحر الأحمر

المتمردين الحوثيين
المتمردين الحوثيين
د ب أ
نشر في: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 3:01 ص | آخر تحديث: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 3:01 ص

دمر تحالف دعم الشرعية في اليمن "الذي تقوده السعودية، زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد أطلقتهما المليشيا الحوثية في البحر الأحمر".

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، في بيان له في وقت مبكر من صباح يوم الخميس بالتوقيت المحلي " أن قوات التحالف البحرية رصدت مساء الأربعاء محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة".

وأضاف العميد المالكي" أنه تم تدمير الزورقين المفخخين اللذين يمثلان تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

يأتي هذا الهجوم بعد ساعات قليلة من إعلان قوات التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثيين باتجاه جنوبي المملكة.

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