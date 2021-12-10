اليابان ترصد 8 إصابات جديدة بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا

أكدت السلطات اليابانية، اليوم الجمعة، رصد 8 إصابات جديدة بالمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه بذلك يكون قد تم رصد إجمالي 12 إصابة بالمتحور "أوميكرون" في البلاد.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني كيهارا سيجي إن اثنين من حالات الإصابة كانا مخالطين لحالة الإصابة الأولى التي تم تأكيد إصابتها بالمتحور في اليابان.

وأوضحت الشبكة اليابانية أن الأشخاص الثمانية ظهرت إيجابية نتائج فحوصهم للكشف عن فيروس كورونا فور وصولهم إلى البلاد، فيما أكدت تحاليل إضافية للعينات إصابتهم بالمتحور "أوميكرون".

ولفتت الشبكة إلى أن أول حالة إصابة بالمتحور اكتشفت في اليابان كانت لدبلوماسي وصل من نامبيا في أواخر شهر نوفمبر الماضي، وكان 3 مصابون آخرون بأوميكرون في بيرو وإيطاليا ونيجيريا قبل وصولهم اليابان.