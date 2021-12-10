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كيروش: المهارات ستحسم المتأهل من مواجهة مصر والأردن

الشروق
نشر في: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 3:16 م | آخر تحديث: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 3:16 م

شدد كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني على صعوبة مواجهة الأردن في كأس العرب الجارية في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي: "سنواجه منتخب قوي ومنظم ولاعبين جيدين ولديهم نفس الأحلام، أتمنى في الظهور بشكل جيد أمامهم وتقديم أفضل ما لدينا".

وأضاف: "سنحاول تقديم أفضل ما لدينا، نحن مسرورون بالتواجد لأننا هنا وسنحاول أن نبذل قصارى جهدنا، فلاعبو الأردن يستحقون الوصول إلى هذا الدور ويشاركون بالقوام الأساسي".

وتابع: "المنتخب الأردني خاض 6 مباريات ودية منذ يوليو الماضي وهذا يجلعهم منتخب قوي ولديه أفضلية من الناحية النظرية ولكن عند بداية المباراة ستكون الحظوظ 50% لكلا الطرفين، لأن لدينا لاعبين جيدين وشباب وشاركوا بصورة جيدة مع المنتخب".

وأتم: "الفريق الذي سيفوز هو الذي سيتمكن من إبراز أفضل مهاراته، ليس هناك من أعذار أو تبريرات، هناك 90 دقيقة فقط للعبها".

ويواجه المنتخب نظيره الأردني في الخامسة من مساء السبت في ملعب الجنوب، بربع نهائي كأس العرب.


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