وزير عراقي: ننفذ مشاريع حيوية لإيقاف عمليات حرق الغاز بحلول عام 2023

صرح وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم الجمعة أن وزارة النفط العراقية تنفذ حاليا مشاريع حيوية لإيقاف إحراق الغاز المصاحب لعمليات إنتاج النفط الخام في الحقول النفطية في محافظة البصرة جنوبي البلاد مطلع العام 2023.

وقال الوزير في تصريحات صحفية على هامش تفقده مشاريع للغاز في عدد من الحقول النفطية في محافظة البصرة " أن بداية عام 2023 ستشهد انخفاضا تدريجياً كبيراً في كميات إحراق الغاز المصاحب لإنتاج النفط الخام من جميع الحقول الإنتاجية وهو الهدف الذي تعمل عليه شركات وزارة النفط وتلتزم به أمام الحكومة والشعب".

وأضاف "أن الأولوية الأولى لهذه المشاريع هي إيقاف حرق الغاز وإيقاف إستخدام الوقود الثقيل في إنتاج الطاقة الكهربائية والأولوية الثانية هي إيقاف أو تقليل استيراد الغاز من الخارج".

ورجح الوزير العراقي أن يشهد عام 2023 إضافة 400 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب من حقول إنتاج النفط الخام وهي الرميلة والزبير وغربي القرنة إلى إنتاج شركة غاز البصرة من خلال استثمار 200 مليون قدم مكعب من الغاز كمرحلة أولى وبعد ستة أشهر سيتم إضافة 200 مليون قدم مكعب.

ويسعى العراق إلى الذهاب بإتجاه الوقود النظيف لتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد من خلال توسيع دائرة الاستثمارات مع شركة توتال الفرنسية وأخرى إماراتية وسعودية لاستثمار الغاز في حقول متعددة في البلاد.