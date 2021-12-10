مقتل 54 شخصًا في حادث انقلاب شاحنة لتهريب مهاجرين في المكسيك

لقى 54 شخصا مصرعهم إثر انقلاب شاحنة كانت تقل حوالي 200 مهاجر غير شرعي في ولاية تشياباس بجنوب المكسيك، فيما أصيب 83 رجلا و22 امرأة.

وقال حاكم ولاية تشياباس، روتيليو إسكاندون، في بيان نقلته صحيفة "يونيفرسال" المكسيكية في صباح اليوم الجمعة، إن عدد القتلى جراء الحادث الذي وقع في مدينة تشيابا دي كورزو ارتفع إلى 54 قتيلاً و 105 مصابا، مشيرا إلى أن الحادث يعد واحدا من أسوأ حوادث الطرق التي شهدتها البلاد في السنوات القليلة الماضية.

وفي وقت سابق، أظهرت صورا نشرتها وسائل إعلام محلية مقطورة بيضاء مقلوبة على أحد جانبيها على طريق سريع، فيما كان بعض الناس مستلقين على الأرض للحصول على رعاية طبية. وتظهر الصور أيضا صفوفا هي فيما يبدو لجثث ضحايا الحادث ملفوفة في أقمشة بيضاء.

وعادة ما يمر مهاجرون يفرون من الفقر والعنف في أمريكا الوسطى عادة عبر المكسيك للوصول إلى الحدود مع الولايات المتحدة ويُحشرون أحيانا في شاحنات كبيرة يديرها مهربون في ظروف بالغة الخطورة.

وبينما تحاول الحكومة المكسيكية استرضاء الولايات المتحدة من خلال إيقاف قوافل المهاجرين الذين يسيرون على الأقدام والسماح بإعادة سياسة "البقاء في المكسيك"، لم تتمكن من إيقاف تدفق المهاجرين المحشورين بالمئات في وقت واحد في شاحنات يديرها مهربون يتقاضون آلاف الدولارات لنقلهم إلى حدود الولايات المتحدة - وهي الرحلات التي غالبًا ما تؤدي بهم إلى وفاتهم .