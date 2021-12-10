ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بشكل جديد كليا وصادم لجمهورها، خلال إطلالتها بحفلها بمدينة أبو ظبي الإمراتية، حيث قامت بحلاقة شعر رأسها بالكامل.



وقالت شيرين في فيديو متداول لها من الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «يارب تقبلوني بشكلي ده.. بس أنتوا عارفين إن أنا كده فوقت».



ويعتبر هذا الحفل الظهور الأول لشيرين عبدالوهاب، ومواجهة الجمهور بعد طلاقها من المطرب حسام حبيب، حيث أعلنت شيرين انفصالها عن زوجها خلال الأيام الماضية، وأصدرت بيانا تؤكد فيه ذلك وحسم الجدل المثار حول الأمر.



وجاء في البيان: «في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبدالوهاب، عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبدالوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل»، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية.



وأهابت النجمة شيرين عبدالوهاب، جميع وسائل الإعلام باحترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويأتي في إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.