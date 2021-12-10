البر الرئيسي الصيني يسجل 37 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الجمعة، أن البر الرئيسي الصيني سجل أمس الخميس 37 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، الذي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن من بين الإصابات المحلية الجديدة، تم تسجيل 24 حالة في منطقة منغوليا الداخلية، وخمس حالات في كل من تشجيانج ويوننان، وحالتين في هيلونججيانج، وحالة واحدة في شنشي.

كما تم تسجيل 26 إصابة جديدة وافدة، بحسب اللجنة.

وأوضحت اللجنة أنه لم يتم تسجيل أي حالات جديدة مشتبه في إصابتها أو حالات وفاة جديدة متعلقة بكوفيد-19 أمس الخميس.

وحتى أمس الخميس، بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 99517 حالة، من بينها 1222 حالة لاتزال تتلقى العلاج الطبي، 29 منها في حالة خطيرة.

وخرج إجمالي 93659 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم في البر الرئيسي، بينما توفي 4636 شخصا نتيجة المرض.

وتم تسجيل 43 حالة جديدة بدون أعراض أمس الخميس، 20 منها وافدة من خارج البر الرئيسي.