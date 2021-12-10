بوركينا فاسو والنيجر تحيدان 100 إرهابي في منطقة الساحل

أفادت النيجر وبوركينا فاسو بتحييد نحو 100 متطرف في عملية مشتركة لمكافحة الإرهاب.

وغالبا ما يعني مصطلح "تحييد" العسكري الفرنسي أنه تم شل حركة العدو وتعجيزه أو قتله.

وتم شن العملية خلال الأسبوعين الماضيين في المنطقة الحدودية الواقعة بين مقاطعة تيلابري في النيجر ومقاطعة سانماتينجا المتاخمة لها في بوركينا فاسو، حسبما أعلن جيش النيجر في ساعة متأخرة من أمس الخميس. كما تم القبض على 20 شخصا مشتبها بهم.

ومشط الجنود منطقة تبلغ مساحتها حوالي 25 ألف كيلومتر مربع وعثروا على مقرين يستخدمهما المتطرفون.

وتمت مصادرة أسلحة ومواد لوجستية يستخدمها الإرهابيون.

ولم تتضح في البداية هوية الجماعة التي ينتمي إليها المتطرفون الذين تم تحييدهم .

وتنشط في النيجر وبوركينا فاسو ومالي المجاورة عدة جماعات مسلحة.