تايوان تعرب عن أسفها لإعلان نيكاراجوا قطع علاقاتها الدبلوماسية وترد بقطع العلاقات بالمثل

أعربت وزارة الخارجية التايوانية عن أسفها لإعلان نيكاراجوا قطع علاقاتها الدبلوماسية معها، مركدة أنها في المقابل سترد بالمثل بقطع العلاقات الدبلوماسية مع نيكاراجوا.

وذكرت الوزارة، في معرض بيان نشرته اليوم الجمعة، أن تايوان ستوقف التعاون الثنائي مع نيكاراجوا وستقوم بإجلاء أطقم العاملين التايوانيين من نيكاراجوا.

وجاء في البيان أن رئاسة اورتيجا / رئيس نيكاراجوا / تجاهلت فترة الصداقة الطويلة بين مواطني تايوان ونيكاراجوا التي تقاسموا خلالها السراء والضراء، ولذلك فإننا نشعر ببالغ الأسف لصدور ذلك الإعلان عن نيكاراجوا.

وأكدت وزارة الخارجية التايوانية، في بيانها، أن تايوان جزء من المجتمع الدولي ولها الحق في إقامة علاقات دبلوماسية مع دول أخرى، وسنستمر في العمل من أجل تشجيع / دبلوماسية الصمود / من أجل توسيع نطاق ساحة تواجدنا الدولي، وسنكرس جهودنا من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة وسنواصل الكفاح من أجل الحفاظ على المكانة الدولية التي نستحقها وحماية مصالحنا".

جدير بالذكر أن وزير خارجية نيكاراجوا "دينيس مونكادا" كان قد أعلن أمس أن حكومته تعتبر حكومة جمهورية الصين الشعبية الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل كافة أراضى الصين ، وأنه توجد "صين واحدة" فقط في العالم، وأن تايوان جزء من الأراضي الصينية، ولذلك فإن حكومة نيكاراجوا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان، وأنها أوقفت أي اتصال أو علاقة رسمية معها.