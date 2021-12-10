إيناس عبد الدايم: عام الثقافة المصرية-التونسية يأتي تتويجا لتاريخ طويل من التواصل بين البلدين

قالت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم إن عام الثقافة المصرية-التونسية الذي أعلنه الرئيسان عبد الفتاح السيسي وقيس سعيد يأتي تتويجا لتاريخ طويل من التواصل بين البلدين ويعزز العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وأشارت عبد الدايم إلي عمق وقوة الروابط بين مصر وتونس وشعبيهما وتابعت أن الفعاليات التبادلية تلقي الضوء على ألوان الحراك الإبداعى في الدولتين، مؤكدة أن مجال الثقافة والفنون هو أحد الوسائل الفاعلة للتلاقي بين المجتمعات.

بدوره، أشاد السفير إيهاب فهمي سفير مصر بتونس بالعلاقات الوطيدة بين البلدين وبأهمية القوى الناعمة وتأثيرها الإيجابي في مسار العلاقات بين الدول لما لها من دور أساسي في تدعيم جسور التواصل إضافة إلى دورها في بناء وتطوير المجتمعات.

كما ثمن السفير المصري الفعاليات التبادلية لعام الثقافة المصرية-التونسية والتي شملت مختلف أشكال الإبداع في البلدين الشقيقين.

من جانبها، أبدت وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط القرمازي سعادتها بزيارة وزيرة ثقافة مصر وأعلنت اعتزازها بالفكر والفن المصري وما بهما من عناصر تعبر عن ثراء التاريخ العربي.

وأشارت وزيرة الثقافة التونسية إلى أن الإبداع يلعب دورا بارزا في تقوية العلاقات بين الشعوب ويعمق الصلات التاريخية والحضارية والاقتصادية والاجتماعية بين الدول.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم قد وصلت إلى العاصمة التونسية اليوم وكان في استقبالها وزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي والسفير إيهاب فهمي سفير مصر بتونس حيث قاموا بجولة في المدينة العتيقة بالعاصمة وتفقدوا مدينة الثقافة والفنون بمسارحها وقاعاتها، كما تابعوا استعدادات الفرق المصرية المشاركة في فعاليات الدورة 22 من لأيام قرطاج المسرحية.

يذكر أن مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته ال22 كان قد انطلق يوم 4 ديسمبر الجاري بمشاركة 26 دولة واتباع بروتوكول صحي مشدد، وتحل مصر كضيف شرف لهذه الدورة.. وتشارك مصر بعرض "آه كراميلا" من إخراج أشرف على ضمن المسابقة الرسمية في المهرجان، كما تشارك أيضا بعرض "ليلتكم سعيدة" من إخراج خالد جلال.