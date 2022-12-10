محافظ جنوب سيناء يستقبل وزير القوى العاملة بمطار شرم الشيخ

استقبل خالد فودة محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم السبت بمطار شرم الشيخ، وزير القوى العاملة حسن شحاتة، في اليوم الأول لزيارة الوزير، للمشاركة في عدد من الفعاليات والتي تبدأ اليوم السبت بافتتاح، مؤتمر النقابة العامة للمرافق بشرم الشيخ بعنوان "دور العمال في الحوار الاجتماعي وتوفير بيئة عمل أمنة"، والذي تنظمه النقابة العامة للمرافق.



ومن المقرر أن يزور الوزير خلال اليومين القادمين، مدينة سانت كاترين لتسليم وثيقة التأمين على الحياة لعمالة غير منتظمة، إضافة إلى جولة تفقدية لمشروع التجلي الأعظم، ثم افتتاح دورة تدريبية تنظمها مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، للمشغولات اليدوية.



ثم يفتتح الوزير ملتقى التوظيف الذي تنظمه المديرية بمدينة طور سيناء، وتسليم عقود عمل لذوى الهمم، ووثائق تأمين على الحياة لعمالة غير منتظمة.