نقيب المحامين يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية في الإسكندرية

أدلى عبد الحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك داخل مقر لجته الانتخابية بمدرسة المنشية، وسط محافظة الإسكندرية.

وطالب "علام" عقب إدلائه بصوته، المواطنين بالتوجه إلى اللجان وممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة في عملية الاقتراع، مؤكدًا أن المصريين يثبتون دائما قوتهم في التعبير عن أنفسهم، وذلك من خلال المشاركة في هذا المشهد الديموقراطي.

واستأنفت اللجان الانتخابية في الإسكندرية استقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية، وذلك بعد توقف لمدة ساعة للاستراحة، حيث تعمل منذ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى 9 مساءً، ولمدة 3 أيام متتالية.

وتستقبل على مدار 3 أيام متتالية، لجان الإقتراع في الإسكندرية، المواطنين المقيدين في الجداول الانتخابية ولهم حق التصويت وقوامهم 4.3 ملايين شخص، داخل 351 مركزًا انتخابيًا، تضم 533 لجنة فرعية، منها 36 لجنة للوافدين، وتشرف عليهم 18 لجنة رئيسية، مُقسمة على 9 أحياء بجانب مركز ومدينة برج العرب، وتتابعهم جميعًا اللجنة العامة.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز "النجمة"، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز "الشمس"، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز "النخلة"، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز "السُلم".