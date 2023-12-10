يتوجه المصريون بداية من الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات، لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.

ويتنافس فى الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسى الرئيس الحالى، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز «السلم».

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

واستعدت جميع المقرات الانتخابية بمحافظات الجمهورية لاستقبال الناخبين في تمام التاسعة صباح الأحد ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، وسط إجراءات ميسرة للناخبين أعداتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وخطة تأمين لمحيط مركز الاقتراع أعدتها وزارة الداخلية.

• تنظيم اللجان قبل التصويت

وقبل عملية الاقتراع تبدأ مهام رؤساء اللجان الفرعية من القضاة بإزالة أية لافتات دعائية لأي مرشح في محيط مركز الاقتراع، والتأكد مع تثبيت أرقام اللجان في مكان ظاهر، ووضع لافتات تسهل عملية التصويت خارج مقر اللجنة وداخلها، ولوحات إرشادية خاصة بتصويت الصم والبكم، بتعليمات من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتواجد مشرف منسق للطابور الانتخابي، يعمل على إرشاد الناخبين إلى أرقامهم بالكشف وتنظيم الوقوف والدخول إلى اللجنة، ويعمل رئيس اللجنة على تنظيم ذلك الطابور بالتنسيق مع المسئول عن تأمين المركز الانتخابي، مع التنبيه بإعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الإعاقة.

ويتمكن المواطن الذي بلغ سن 18 عامًا ومتمعا بحقوقه السياسية من الإدلاء بصوته في موطنه الانتخابي أو لجان المغتربين التي خصصتها هيئة الانتخابات في جميع المحافظات، وذلك بعد تسليم بطاقة الرقم القومي الخاصة به حتى ولو لم تكن سارية، ويدلي الناخب بصوته خلف الساتر المتواجد داخل اللجنة وظهره واضحًا لرئيس اللجنة، حيث يوضع الساتر على النحو الذي يمكن رئيس اللجنة من متابعة العملية الانتخابية مع الحفاظ على سرية التصويت

• تأمين اللجان بعد التصويت

تنتهي إجراءات التصويت في اليوم الأول بغلق اللجان في التاسعة مساء، ولا يجوز قبل ذلك التوقيت، ويقوم رئيس اللجنة بغلق فتحة الصندوق الخاصة بوضع بطاقات إبداء الرأي بداخله، ثم يحصر أعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم من واقع كشف الناخبين.

ويثبت رئيس ذلك كله بمحضر إجراءات اللجنة، ثم يتم غلق مقر اللجنة أو مقر حفظ صندوق الاقتراع في حضور من تواجد من وكلاء ومندوبي كل مرشح، والمتابعين والمسئول عن قوات التأمين، مع وضع توقيع رئيس اللجنة أو الشمع الأحمر.