فينجادا: توسطت للزمالك لحل أزمته مع لشبونة

أكد نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم السابق أنه تدخل للزمالك من أجل حل أزمته مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، لتسهيل فك القيد عن الأبيض في الشتاء القادم.

وقال فينجادا في تصريحات لبرنامج بلس 90 على قناة النهار: "توسطت لدى لشبونة لحل أزمته مع الزمالك بشأن مستحقاته، وذلك بحكم أنني عملت بالنادي الأبيض من قبل".

وأضاف: "الموقف ليس سهلًا بين الناديين، وكان يجب حل الأزمة في وقت سابق، دون الوصول إلى هذا الوقت، لكن أعتقد أن الأزمة ستنتهي قريبًا".

وتابع: "عندما تحدثت مع إدارة لشبونة أكدوا انفتاحهم على حل تلك الأزمة، والزمالك قدم عرضًا، لكنهم لم يردوا عليه، لرغبتهم في سداد حقوقهم بالكامل ودون تقسيط، وهناك رغبة من الطرفين للحل".

وأكمل: "الزمالك لم يطلب مني الوساطة لحل هذا الأمر، لكنني تصرفت كصديق وكمدرب سابق للفريق، ودوري الاقتراح على الطرفين، دون مقابل".

وأتم نيلو فينجادا تصريحاته قائلًا: "البعض يقول إن روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري يقوم بدور أيضًا لحل أزمة الزمالك مع سبورتنج لشبونة، لكنني لا أعرف حقيقة ذلك، كما أنه لم يتواصل معي حول الأزمة".