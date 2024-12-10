• نسبة الإشغلات بشرم ودهب تصل إلى 100% تزامنا مع قرب أعياد الكريسماس

تشهد منتجعات جنوب سيناء السياحية حالة من الرواج السياحي لم تشهده منذ عدة سنوات خلال هذا الموسم الشتوي، خاصة مدينتي شرم الشيخ ودهب تزامنا مع قرب احتفالات عيد الكريسماس.

قال اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن المنتجعات السياحية بالمحافظة تشهد اقبال سياحي كبير خلال الموسم الشتوي مقارنة بالأعوام السابقة، مؤكدا ان نسبة الاشغلات السياحية بمدن شرم الشيخ ودهب بلغت 100%، مما ساهم في تنشيط حركة البيع والشراء في القطاعات السياحية بالمدينة المختلفة، وأشهرها قطاع السوق التجاري، وخليج نعمة، وسهو سكوير.

وأوضح المحافظ في بيان له، أن الإشغالات الفندقية بمدينة شرم الشيخ هذا الموسم السياحي تزيد عن 22% عن العام السابق، كون الدولة تقوم بالترويج السياحي للمدينة كوجهة سياحية عالمية، ومقصد سياحي عالمي للسياحة المستدامة وليست الموسمية.

وأكد، أن الإجراءات التي قامت بها المنتجعات السياحية من أعمال التطوير في المباني والديكورات، وأيضا الخدمات والبرامج، ساهمت بدرجة كبيرة في جذب آلاف السائحين، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها المحافظة من تطوير الميادين وتزينها، وتطوير الطرق، والنظافة، وتوفير الامن والأمان للسائحين من مختلف جنسيات العالم.

وأشار إلى أنه جرى تأمين الكنائس والطرق والمدقات الجبلية على أعلى مستوى تزامنا مع قرب احتفالات الكريسماس.

ومن جانبه، قال أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء، إن القطاع السياحي بالمحافظة يشهد تطورا كبيرا سواء من حيث التطورات التي أجرتها المنتجعات السياحية خلال الفترة الماضية، والتطورات التي طرأت على المدينة من قبل الجهاز التنفيذي، بجانب البرامج والعروض التي يجري تقديمها للسائح.

وأشار الشيخ في تصريحات لـ" الشروق"، إلى عروض الأكروبات، والنافورة الراقصة، والثلاث ملوك التي يجري تقديمها يوميا بقطاع سهو يجذب السائحين، واستعراض المزمار البلدي الذي يقدم بقطاع السوق التجاري له أثر كبير على حالة الرواج السياحي والتجاري بالمنطقة.

وأوضح رئيس شعبة السياحة والفنادق، أن نسبة الإشغالات السياحية هذا الموسم تعد مؤشر قوي على نهوض القطاع السياحي بجنوب سيناء، خاصة بعد جهود الدولة التي تقوم بها للترويج عالميا للمقاصد السياحية التي تتميز بها جنوب سيناء، وأجوائها التي تتيح للسائح الاستمتاع خلال فترة تواجده بها.

وأشار إلى أن سياسة الدولة في استقطاب أسواق سياحية جديدة أثبتت نجاحها، كونها جعلت المقاصد السياحية عالمية ووجهة سياحية للجميع، بجانب الأجواء الدافئة التي تتميز بها والتي اتاحت للسائحين من محبي الرياضات المائية القيام بها خلال الشتاء، وايضا الاستمتاع بالرحلات البحرية وسط البحر خلال السهرات الليلية.