محافظ الإسكندرية يوجه باستئناف أعمال الرصف بشارعي الترعة المردومة ومصطفى كامل

وجه أحمد خالد محافظ الأسكندرية، مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية لرصف الطرق لهذا العام بنطاق المحافظة، حيث تم في هذا الإطار الانتهاء من نسبة 70٪؜ من رصف شارع مصطفى كامل بنطاق حي منتزة أول بداية من كوبري الساعة وحتى بوابة البحرية.

كما تم الانتهاء تماما من رصف شارع مصطفى كامل من شارع الملك وحتى قبل شارع 20 الجديد، إذ تكررت الشكاوى بشأنه من المواطنين خلال الفترة الماضية

وفى السياق ذاته، تم استئناف أعمال الرصف بشارع الترعة المردومة بنطاق حي شرق، وذلك بداية من طريق المحمودية وحتى شارع ابو سليمان والذي بلغت نسبة تنفيذ أعمال الرصف به 25٪؜.

فيما انتهت مديرية الطرق والنقل من إعادة الشيء لأصله بنطاق حي وسط بعد حدوث كسر في ماسورة مياه شرب بالطريق الدائري؛ حفاظا على حياة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية