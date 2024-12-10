ما هي فساتين «الميرميد» التي تحرص الفنانات على ارتدائها في المهرجانات؟

تهتم كثير من الفنانات مؤخرا بالظهور في إطلالات ذات ثيم خاص (نمط معين ) يُطلق عليها ميرميد "mermaid style"، وخلال مهرجان البحر الأحمر، في دورته المقامة حاليا بمدينة جَدة بالمملكة العربية السعودية، تعددت الإطلالات لبعض النجمات بهذا النمط، ومن بينهم الممثلة المصرية مي عمر والتي اتبعت هذا النمط يومين متتاليين، بألوان مختلفة، والممثلة الأردنية صبا مبارك، وعارضة الأزياء والممثلة السعودية ميلا الزهراني، وغيرهن.

تشير كلمة ميرميد إلى فساتين حورية البحر، المعروفة أيضًا باسم فساتين ذيل السمكة لأن تصميمها يميل إلى هذا الشكل، هي نوع من الملابس النسائية التي تتميز بقصتها الضيقة التي تتسع بشكل كبير تدريجيا عند الركبتين أو أسفلهما، وتشبه شكل ذيل حورية البحر، ويبرز هذا التصميم منحنيات الجسد لمن ترتديه ويخلق مظهرًا ساحرًا وأنيقًا.

عادة يمكن أن يكون جزء "الذيل" رقيقًا أو به الكثير من التفاصيل اللامعة، وغالبًا ما يكون مصنوعًا من التول أو الشيفون أو الأقمشة المماثلة لإضافة طول يمتد على الأرض، ويتم ارتداؤها عادةً كفساتين سهرة أو فساتين زفاف أو فساتين للحفلات والمهرجانات، لأن له طابع رسمي إلى حد كبير.

وتتميز العديد من فساتين حورية البحر بزخارف معقدة من الدانتيل أو الترتر أو الخرز لتعزيز فخامة هذه الفساتين، ويحظى هذا النمط من الملابس بشعبية كبيرة، لقدرته على خلق مظهر جريء وأنثوي جداً، ولكنها تتطلب الثقة والراحة في ارتداء تصميم ملائم لشكل الجسد.

ارتدت مي عمر فستان ميرميد أبيض اللون وخطفت الأنظار بأناقتها في ليلة الافتتاح، والفستان من توقيع المصمم اللبناني طوني ورد وتنسيق الستايلست إسلام متولي، وفي ليلة أخرى ارتدت فستان ميرميد أخضر اللون يشبه في تصميمه السمكة مع بعض الموجات من تدرجات الأخضر وذيل طويل، بينما ارتدت صبا مبارك فستان ميرميد باللون الفوشيا.



كانت فساتين حورية البحر من أكثر الفساتين المفضلة لدى العديد من الممثلات على السجادة الحمراء، وذلك لأنها تتمتع بتصميمات فخمة، وقد ارتدت العديد من الممثلات الشهيرات فساتين حورية البحر في المناسبات الكبرى، على سبيل المثال قد ارتدت إيما ستون هذا النمط من تصميم لويس فيتون بنقشة تشبه الصدف في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024، كما ظهرت لوبيتا نيونجو في نفس الحدث مرتدية فستانًا أزرقًا من نفس النمط من العلامة التجارية الشهيرة أرماني.

وفي نفس العام، ارتدت أنيا تايلور جوي فستان حورية البحر من العلامة التجارية الشهيرة ديور هوت كوتور، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، وقد اختارت الممثلة المصرية أسماء جلال إطلالة ميرميد باللون الأزرق المموج خلال فعاليات عرض فيلمها "الفستان الأبيض" بمهرجان الجونة السينمائي الدولي.



وقد أقيمت فعالية كاملة معتمدة على الملابس الميرميد للنجمات خلال عام 2024، حيث طلبت مجلة Vogue العربية في فبراير الماضي، في احتفالها السنوي، أن يرتدين فساتين مستوحاة من "حورية البحر"، ومن بين النجمات اللاتي تألقن في هذا الحفل نادين نسيب نجيم، التي ارتدت فستاناً بدرجات ألوان البحر من تصميم رامي القاضي، وحضر الحفل أيضاً الممثلة الهندية كارينا كابور، والتونسية درة زروق، واللبنانية كارمن بصيبص، ورزان جمال، وجميعهن التزمن بذات النمط ولكن متنوعة بين الأخضر والأزرق والفضي والأسود والذهبي والرمادي.