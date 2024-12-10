 مصرع سيدة وإصابة زوجها وابنتيها إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق الخارجة - أسيوط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع سيدة وإصابة زوجها وابنتيها إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق الخارجة - أسيوط

عمرو بحر
نشر في: الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 - 4:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 - 4:27 م

لقيت سيدة مصرعها وأصيب زوجها وابنتيهما في حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الخارجة - أسيوط في الوادي الجديد.
وتلقى اللواء محمد حامد مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا يفيد بمصرع ماجدة ظريف صموائيل 40 عاما، وإصابة زوجها ألفي زاهر نبيل 45 عاما، وابنتيهما نادرين ألفي زاهر، 11 عاما، ويوسيتينا ألفي زاهر، 6 سنوات؛ في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 120 طريق الخارجة - أسيوط.
وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة، إلى موقع الحادث ونقلت المتوفيه والمصابون إلى مستشفى الخارجة التخصصى.
وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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