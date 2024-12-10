نتنياهو يصف محاكمته بتهم الفساد بأنها حملة شرسة ضده

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين محاكمته بتهم الفساد بأنها حملة شرسة موجهة ضده، وذلك قبل يوم واحد من مثوله للإدلاء بشهادته أمام المحكمة.

وفي مؤتمر صحفي، اتهم وسائل الإعلام بنشر الأكاذيب عنه وقال إنه سيدافع عن نفسه ضد هذه الاتهامات.

وقال نتنياهو: "سأتحدث. انتظرت ثماني سنوات للوصول إلى هذا اليوم لأتمكن من تقديم الحقيقة".

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة أمام ثلاثة قضاة في قاعة تحت الأرض بمحكمة منطقة تل أبيب، بعد نقلها من القدس لدواع أمنية.

وكان 12 وزيرا في حكومة نتنياهو قد دعوا في وقت سابق إلى تأجيل المحاكمة، إلا أن المحكمة رفضت الطلب. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها رئيس وزراء إسرائيلي في منصبه أمام المحكمة.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال والفساد، كما يُتهم بتلقي هدايا فاخرة من مليارديرات مقربين منه. وقد تستغرق المحاكمة سنوات.

وقال نتنياهو: "لم يكن هناك جريمة، ولذلك اختلقوا واحدة".

وفي أول مؤتمر صحفي له منذ شهور، عبر نتنياهو عن تفاؤل حذر بشأن اتفاق محتمل مع حماس، مشيرا إلى "تطورات معينة" لكنه أضاف أنه من المبكر القول ما إذا كانت ستؤدي إلى نتائج.

وأعلنت حماس أنها عادت إلى محادثات غير مباشرة مع إسرائيل بشأن احتمال تبادل أسرى، يشمل رهائن محتجزين في قطاع غزة مقابل أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.