أعلنت اللجنة المنظمة لنصف ماراثون الأهرامات تفاصيل نسخة العام الحالي من البطولة، والتي تقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وذلك خلال مؤتمر صحفي.

ويقام نصف ماراثون الأهرامات يوم السبت المقبل، الموافق 14 ديسمبر الجاري.

وبدأ المؤتمر بالكلمة الافتتاحية التي ألقاها سيف الدين فوزي، الشريك المؤسس ورئيس العمليات في الشركة المنظمة، وأعلن خلالها عن انجاز غير مسبوق حققه نصف ماراثون الأهرامات باستقطابه أكثر من 6500 من 82 دولة حول العالم.

ثم كلمة أيمن حقي، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، التي أعقبها العرض الخاص بالميداليات المقرر تقديمها للمشاركين في السباق.

وقد شهد المؤتمر أيضاً تسليط الضوء على الشراكة الاستراتيجية بين السفارة الفرنسية والشركة المنظمة للبطولة، والتي لعبت دورًا محوريًا في الترويج للحدث في فرنسا وزيادة الوعي بالفعالية.

كما تعكس هذه الشراكة التزام مصر بتعزيز التعاون الدولي وترسيخ مكانتها كمركز للسياحة الرياضية على المستوى العالمي.

واختتم الحدث بكلمة أحمد عبد الخالق، مدير عام السياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، حيث أعرب فيها عن سعادته أن المارثون كل عام يشهد تطورًا كبيرًا في عدد المشاركين وفي فعالياته، حيث يضم سباق مسافة 5 كيلومترات و 10 كيلومترات و21 كيلو متر. كما يشارك في الماراثون هذا العام اكثر من 6500 مشارك ومشاركة، من82 دولة حول العالم.

واختتم كلمته قائلاً: «إن وزارة الشباب والرياضة تهدف دائما إلى نشر الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسة لدي الجميع، الأمر الذي يعود بالنفع على المجتمع المصري. حيث يقام السباق في منطقة الأهرامات إيمانا بتنشيط السياحة في مصر والعمل على جذب السائح لزيارة مصر لما تتمتع به من آثار عريقة وجو مناسب».

في هذا السياق، قال أيمن حقي: «فخورون بالنجاح المميز الذي نشهده اليوم بعد أن أصبح نصف ماراثون الأهرامات حدثًا رئيسيًا على الساحة الرياضية في مصر وعاملًا مؤثرًا في تنمية السياحة الرياضية. كما نتشرف دائمًا بالدعم الذي نتلقاه من شركائنا، وعلى رأسهم وزارة الشباب والرياضة، التي كانت الداعم الرئيسي لهذا الحدث».