مئات اللاجئين السوريين يتجمعون عند المعابر الحدودية في تركيا استعدادا للعودة إلى وطنهم

تجمع مئات اللاجئين السوريين يوم الاثنين عند معبرين حدوديين في جنوب تركيا، بانتظار عودتهم إلى بلادهم بعد سقوط حكومة بشار الأسد.

ووصل العديد منهم إلى معبري جيلفيجوزو وأونجوبينار مع بزوغ الفجر، مرتدين المعاطف والبطانيات ، بينما خيم البعض بجانب الحواجز وأشعلوا نيرانا مؤقتة للتدفئة.

وأثار سقوط الأسد فرحة واسعة بين اللاجئين السوريين في تركيا، حيث خرج الكثير منهم إلى شوارع إسطنبول ومدن أخرى للاحتفال. وقام سوريون أول أمس الأحد بإزالة علم الحكومة من القنصلية السورية في إسطنبول واستبدلوه بعلم المعارضة.

ولم يعلن المسؤولون الأتراك عن عدد السوريين الذين عادوا منذ سقوط الأسد يوم الأحد. لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح بأن الأعداد ستزداد مع استقرار سوريا، وأعلن عن خطط لإعادة فتح معبر حدودي ثالث لتجنب الازدحام.

وقال أردوغان في خطاب متلفز عقب اجتماع لمجلس الوزراء: "مع ازدياد استقرار سوريا، بإذن الله، ستزداد العودة الطوعية والآمنة والمشرفة".