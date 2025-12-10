قطر: ندعم جهود تحقيق الاستقرار في الصومال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر مريم بنت علي بن ناصر المسند، اليوم الأربعاء، إن بلادها تدعم كل الجهود الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال.

يأتي ذلك خلال لقاء جمعها مع وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي عبدالسلام عبدي علي، بالدوحة، وفق وكالة الأنباء القطرية.

وقالت الوكالة، إنه جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، "لا سيما في مجالي التنمية والدعم الإنساني".

وأكدت الوزيرة القطرية موقف بلادها الثابت في دعم الصومال والوقوف إلى جانبه.

كما شدد على دعم قطر كل الجهود الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال وضمان سيادته ووحدة وسلامة أراضيه.

وتعد قطر من أبرز الداعمين للصومال خاصة في المشروعات التنموية، وفق تصريحات سابقة للوزير الصومالي.

والاثنين، استضافت الدوحة الاجتماع الأول للجنة العليا المشتركة بين دولة قطر وجمهورية الصومال الفيدرالية.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة دفع الشراكة الثنائية إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح البلدين، وفق بيان للخارجية القطرية.

وفي ختام الاجتماع وقع البلدان عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم منها اتفاقية حول المساعدة الإدارية المتبادلة للتطبيق الأمثل لقانون الجمارك ولقمع وتقصي ومكافحة المخالفات الجمركية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الشباب، ومذكرة تفاهم وتعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجال الثقافي.