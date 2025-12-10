وزير الخارجية اللبناني يرفض دعوة إيرانية لزيارة طهران

اعتذر وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، في ردٍّ له على رسالة نظيره الإيراني عباس عراقجي، عن عدم قبول الدعوة لزيارة طهران، في ظل الظروف الحالية.

وأوضح في رسالته، اليوم الأربعاء، أن «اعتذاره عن تلبية الدعوة لا يعني رفضاً للنقاش»، منوهًا أن «الأجواء المواتية غير متوافرة».

وجدّد رجي دعوة عراقجي، لعقد لقاء في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها، معرباً عن «كامل الاستعداد لإرساء عهٍد جديد من العلاقات البنّاءة بين لبنان وإيران، شريطة أن تكون قائمة حصراً على الاحترام المتبادل والمطلق لاستقلال وسيادة كل بلد، وعدم التدخل في شئونه الداخلية بأي شكلٍ من الأشكال، وتحت أي ذريعة كانت».

وشددّ رجي في رسالته على «قناعة ثابتة بأن بناء أي دولة قوية لا يمكن أن يتمّ إذا لم تحتكر الدولة وحدها بجيشها الوطني حق حمل السلاح، وتكون صاحبة القرار الحصري في قضايا الحرب والسلم»، مؤكدًا ترحيبه بزيارة نظيره للبنان.

والخميس الماضي، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن عراقجي، دعا نظيره اللبناني يوسف رجي، لزيارة طهران قريبا لمناقشة العلاقات الثنائية، وسط خارطة طريق تدعمها الولايات المتحدة في لبنان لنزع سلاح حزب الله المتحالف مع إيران.

وذكرت الوزارة أن «عراقجي، الذي دعا نظيره اللبناني لمناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية واستعراض المستجدات الإقليمية والدولية، وعبّر عن ثقته في أن لبنان، حكومة وشعبا، سيتغلب بنجاح على التهديدات والتحديات القائمة».