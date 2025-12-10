استمرار توافد الناخبين على لجان انتخابات النواب بالإسكندرية خلا الفترة المسائية

واصل الناخبون في الدائرة الأولى المنتزه بمحافظة الإسكندرية، توافدهم على لجان الانتخابات خلال الفترة المسائية، اليوم الأربعاء؛ للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025، وسط تنظيم دقيق وإجراءات تسهيل التصويت.

وشهدت اللجنة، الفرعية 142 مدرسة الرحامنة بقسم المنتزه ثالث، إقبالا ملحوظا من الناخبين خلال الفترة المسائية؛ للإدلاء بأصواتهم.

وتُجرى جولة إعادة الانتخابات في الدائرة الأولى المنتزه بمحافظة الإسكندرية، بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، بإعادة العملية الانتخابية بالكامل، وتضم دائرة المنتزة لجنة عامة واحدة، و79 مقرًا انتخابيًا، و152 لجنة فرعية، بإجمالي مليون 263 ألفا و674 ناخبًا، وتقع جميعها في نطاق أقسام شرطة منتزة أول وثان وثالث.

ويتنافس 27 مرشحًا على مقعد واحد، منهم 9 مرشحين حزبيين، إضافة إلى 18 مرشحًا مستقلا، وهم هشام الرحماني حزب حماة الوطن، وعطا سليم حزب حماة الوطن، وأحمد فتحي، وكريم عبدالغني من حزب الإصلاح والنهضة، وصبري جابر من حزب "أبناء مصر"، وإيهاب محمود من حزب الجيل الديمقراطي، وسامي بدر الدين من حزب المحافظين، ومحمد زايد من حزب المصريين الأحرار، والدكتور أحمد شحاتة من حزب حزب الغد، والمستقلين رفعت الهواري، وعبد السلام العمراوي، وأحمد المغربي، وأمل النجار، وماري فايز، ومايكل شمشون، والتابعي إبراهيم، وعيد إبراهيم، ونزيه هيكل، وأحمد غانم، ومحمد السعداوي، وعمرو عثمان، وإبراهيم صبحي، وأحمد شحاتة، وبولس جرجس، وكريمة مناع، واسامة مصلحي، ومحمد شوقى، وعبدالله سليمان، ومحمد السعداوي، وبولس جرجس.

يذكر أنه فاز كل من: أشرف سردينة، ورمضان بطيئة مرشحا مستقبل وطن، محمد حسين الحمامي الجبهة الوطنية بثلاثة مقاعد من ضمن الأربعة المخصصة للدائرة، إذ لا تزال الطعون المقدمة ضد فوزهم لم تنظرها محكمة النقض.

ومن جانبه، أعلن أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مختلف الأجهزة التنفيذية استعدادًا لإجراء إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة المنتزة ، والمقرر عقدها يومي 10 و11 ديسمبر 2025، لضمان توفير بيئة مناسبة تسهم في سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

وجّه محافظ الإسكندرية، رئاستي حي المنتزه أول وثانٍ بالعمل على رفع كفاءة المقار الانتخابية، وتشمل أعمال النظافة العامة، وتحسين مستوى الإضاءة الداخلية والخارجية، وإزالة أي إشغالات تعيق حركة المواطنين خلال عملية التصويت.