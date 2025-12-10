رود خوليت: فوز ليفربول على إنتر ميلان خبر غير سار لمحمد صلاح

اعتبر أسطورة الكرة الهولندية رود خوليت، فوز ليفربول على إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، خبراً غير سار للنجم المصري محمد صلاح في ظل أزمته مع الهولندي أرني سلوت، مدرب الفريق.

وفاز ليفربول بهدف دون رد على ملعب جوزيبي مياتزا، في مباراة غاب عنها صلاح بعد استبعاده من قائمة الفريق بقرار من سلوت.

وقال خوليت في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس: "فوز ليفربول على إنتر ميلان قد لا يكون خبراً جيداً لصلاح، فهو سيواجه صعوبات مع ابتعاده عن الفريق والانضمام للمنتخب المصري في كأس الأمم".

إتم:" أتمنى أن يجد حلاً ويجب أن يتحدث مع المسؤولين والإدارة".