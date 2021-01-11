الشرطة الألمانية: العثور على 85 كيلوجراما من الكوكايين في شقة

عثرت الشرطة الألمانية أثناء تفتيش شقة في مدينة بريمن شمالي البلاد، على 85 كيلوجراما من الكوكايين بقيمة 5ر2 مليون يورو.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته الشرطة والادعاء العام اليوم الاثنين.

وكان تم تحريز هذه المخدرات في نوفمبر الماضي وفي أعقاب ذلك تم القبض على شخصين مشتبه بهما/28 و35 عاما/ ولا تزال التحقيقات مع الرجلين مستمرة.

كانت الشرطة عثرت في نوفمبر الماضي على كيس كوكايين في منزل يضم أكثر من عائلة بناء على إشارة وردت إليها، وعلى إثر ذلك صدر أمر بتفتيش المسكن حيث عثرت الشرطة على الـ84 كيلوجراما أخرى من الكوكايين داخل خزانة ملابس، كما تم العثور خلال عمليات التفتيش التي تمت في بريمن ومدينة دلمنهورست أيضا على قطعة سلاح صالحة للاستخدام وذخيرة وأسلحة صوت وسكاكين ومقابض حديدية لتوجيه اللكمات وأموال سائلة وحلي وهواتف نقالة.