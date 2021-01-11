عدوى فطرية تقتل مصابي كورونا في مستشفى أمريكي

أفاد تقرير حكومي أمريكي يوم الجمعة، أن عدوى بفطر قاتل انتشرت بإحدى مستشفيات فلوريدا الأمريكي الصيف الماضي بين مرضى كورونا في الرعاية المركزة، ويرجح أن يكون الفطر وراء موت البعض منهم.

وبحسب ما نقلته فرانس برس، عن التقرير المعد من قبل هيئةالصحة بفلوريدا ومركز السيطرة على الأوبئة الأمريكي، فإن الفطر الذي قام بالعدوى هو كانديدا أوريس الذي ظهر باليابان عام 2009 وانتشر في 30 دولة مسببا نحو 40% من وفيات غرف الرعاية المركزة.

وبحسب التقرير فقد تعرض 4 أشخاص للإصابة بالفطر أثناء بقائهم بالرعاية المركزة لمصابي كورونا في يوليو الماضي ليرتفع عدد المصابين بالفطر إلى 35 خلال أغسطس.

وأضاف التقرير أن 8 من الذين أصيبوا بالفطر توفوا دون التأكد من كون الفطر وراء موتهم أم كورونا، موضحا أن عدم تعقيم الأجهزة الطبية بغرف العناية وترك المواد الطبية كالأكسجين بأوعية مكشوفة، هو ما تسبب بانتشار الفطر، بجانب ارتداء الأطباء للسترات الواقية من العدوى من النوع ذي الطبقات المتعددة والتي يتم التحذير من خطورتها على المرضي لاحتمال حملها للجراثيم والفطرييات.

ويتسبب كانديدا بعمل سيولة بالدم وتلوث في الأذنين والجروح السابقة وقد يتطور حتى إماتة المريض.