ألمانيا تتعهد بدعم سريع للأونروا

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في إطار مكافحة جائحة كورونا، تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم دعم سريع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الاثنين في القاهرة إتاحة 13 مليون يورو للوكالة في بداية العام - على نحو مبكر غير مسبوق.

وشارك ماس في محادثات بالعاصمة المصرية بشأن إحياء محتمل لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، شارك فيها وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا.

وأسست الأمم المتحدة وكالة الأونروا عام 1949. ووفقا لبياناتها الخاصة، تدعم الوكالة حوال 7ر5 مليون فلسطيني - وهم الأشخاص الذين فروا أثناء قيام دولة إسرائيل في عام 1948، وكذلك أحفادهم.

وتعمل الأونروا في الأردن ولبنان والأراضي الفلسطينية، من بين دول أخرى.

وقد دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على نحو متكرر إلى إلغاء الوكالة، مبررا ذلك بأن المنظمة تطيل أمد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين و "فكرة حق العودة بهدف تدمير دولة إسرائيل".

وتوقفت الولايات المتحدة عن دعم المنظمة في أوائل سبتمبر 2018.